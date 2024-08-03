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Adil Karaismailoğlu, TBMM'de yaşanan olayla ilgili konuştu

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TBMM Genel Kurulu'nda Ali Bozan'a yönelik söylediği hakaretler sonrasında yumruk atan Adil Karaismailoğlu, olayla ilgili ilk kez konuştu ve bazılarına hak ettikleri dilden konuşmanın gerektiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a AK Parti sıralarına yönelik söylediği hakaretler sonrasında yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu olayla ilgili bugün ilk kez konuştu. Karaismailoğlu, sabrın bir sınırı olduğunu belirterek bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a çıkan tartışmada yumruk atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olayın ardından ilk kez konuştu. Trabzon'da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Karaismailoğlu, için bir video hazırlandı. TBMM'de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, "Keşke olmasaydı" dedi.

"Sabrın bir sınırı oluyor" diyen Karaismailolu, "Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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