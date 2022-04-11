Adaylık iddialarının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken program! Meral Akşener ile görüşecek

İyi Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediklerini belirterek açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın öncesinde ve sonrasında Yavaş kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.

ÖZDAĞ'IN ÇAĞRISIYLA GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'aday ol' çağrısıyla günlerdir konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat bir hamle geldi.

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

Yavaş, bugün saat 12.00'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek ziyaret öncesinde edinilen bilgiye göre Yavaş'ın ziyareti özel bir gündemle yapılmıyor. "Rutin" ziyaretin ardından Yavaş ve Akşener'in bir açıklama yapması da bekleniyor.

Millet İttifakı üyesi liderlerini dönem dönem ziyaret eden Mansur Yavaş, son olarak 13 Ocak tarihinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etmişti.