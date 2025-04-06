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Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

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CHP kurultayında divana müracaat için geç kalan ve aday olamayan Şimşek "Geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Hızlandırılmış kurultay yaptılar, CHP kimsenin holdingi değildir" dedi. Öte yandan Şimşek ile tepki gösterdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay salonunda da sert bir tartışma yaşadığı kameralara saniye saniye yansıdı.

CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ediyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın partiye zarar vermemek adına yarıştan çekilmesinin ardından bir diğer aday Berhan Şimşek de divana müracaat için gelince Özgür Özel yarışta tek başına kaldı.

SALONDAN ÇIKIP GAZETECİLERE KONUŞTU

Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek kurultay salonu dışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

"GEÇEN KURULTAYDA LİSTELER 4 SONRA VERİLEBİLDİ"

Şimşek "Cumhuriyet Halk Partisi 21. olağanüstü kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi sayın Özgür Özel'e sayın Murat Emir'le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar.

"İMZALARI GÖRMEK İSTEYENLER BENİ ARASIN"

Hızlandırılmış kurultay yaptılar, CHP kimsenin holdingi değildir. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımız söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine" ifadelerini kullandı.

Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi

SALONDA DA SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Öte yandan Berhan Şimşek'in kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert bir tartışma yaşadığına ilişkin görüntüler de servis edildi. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde Şimşek'in Özel'e tepki gösterdiği, CHP liderinin ise kendisini sakinleştirmek için kollarından tuttuğu görülüyor.

Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

bosbeles partiler bosbeles gundemler bu ülke nasıl kalkındırmak veya ilerleme kaydedilir bu insanlar çok zor kıyamet kopsun gidelim mk.

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Haber YorumlarıSerkan:

Adalet ve demokrasi den bahsedenlerin kendi içlerinde bile adaletsiz olması çok manidar…

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Haber YorumlarıEnes:

Ahh özel senin yatacak yerin yok .

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Haber Yorumlarıduygusal:

sanki seçilebilecekti,öncelikle o tip yok sende! en başta oradan kaybedersin

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Haber Yorumlarıduygusal:

kılıçtaroğlunun adan olmadığı yerde ümit uysalın adaylıktan çekildiği yerde sen kim oluyorsunda bu tip ile aday oluyorsun ?

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Tiyatro devam ediyor fırıldaklar partisi chp kendi içinde yine şahibeli seçim yapıyor

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