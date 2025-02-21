Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alan CHP'de hareketli günler geçirirken, ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne yapacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası Mansur Yavaş ön seçimde aday olmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırdı.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMADI

Aday belirlemenin çok erken olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, adaylık başvurusu yapmadı. CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular kapanırken, Mansur Yavaş'la ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi gündeme geldi.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE HALKIMIZIN BEKLENTİLERİNE BAKARIZ"

tv100'de yer alan habere göre, Yavaş'a yakın kaynaklar henüz defterin kapanmadığını vurguladı. Yavaş'ın "Günü geldiğinde halkımızın beklentilerine bakarız" görüşünde olduğu ifade edildi. Anketler de bu kapsamda Yavaş'ın yakın markajında. Başkan Yavaş, seçim tarihi netleştiğinde kamuoyu yoklamalarına bakıp önerilerini genel başkan Özgür Özel'e iletmeyi planlıyor.

ABB Başkanı önseçim zamanlamasını erken bulduğu için gündemin bu konuyla meşgul edilmesine sıcak bakmıyor. "Biz insanlara umut olmalıyız" diyen Yavaş Ankaralının sorunlarına derman olacağı görüşünü sürdürüyor. Seçime kadar da sadece görevine odaklanma konusuna kararlı.