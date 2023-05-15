Adaylığı büyük tartışma yaratan İdris Naim Şahin'e soğuk duş
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İYİ Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Ordu'da umduğunu bulamadı. Şahin meclise gidemezken, Ordu'da AK Parti'den 3, CHP'den 2 MHP'den ise 1 milletvekili meclise gitti.
AK Parti'de uzun süre Genel Sekreter görevinde bulunan Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den Ordu milletvekili adayı olmuştu. Şahin'in adaylığı tartışma yaratmıştı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayımı artık sona yaklaşırken İdris Naim Şahin de umduğunu bulamayan isimlerden biri oldu.
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