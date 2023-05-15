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Adaylığı büyük tartışma yaratan İdris Naim Şahin'e soğuk duş

Adaylığı büyük tartışma yaratan İdris Naim Şahin'e soğuk duş

Politika Haberleri

İYİ Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Ordu'da umduğunu bulamadı. Şahin meclise gidemezken, Ordu'da AK Parti'den 3, CHP'den 2 MHP'den ise 1 milletvekili meclise gitti.

AK Parti'de uzun süre Genel Sekreter görevinde bulunan Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İYİ Parti'den Ordu milletvekili adayı olmuştu. Şahin'in adaylığı tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayımı artık sona yaklaşırken İdris Naim Şahin de umduğunu bulamayan isimlerden biri oldu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

İdris Naim Şahin Politika Güncel Haberler

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