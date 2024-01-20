Aday tanıtımına damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim şarkısına duyarsız kalamadı
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda çalınan "Yeniden İstanbul" isimli seçim şarkısına eşlik etti. Erdoğan'ın o anlarda hayli keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda 31 Mart yerel seçiminde başkanlık yarışına girişecek isimleri açıklamak için kürsüye geldi.
Erdoğan'ın konuşmaya başlamadan önce salonda çalınan "Yeniden İstanbul" şarkısına uzun süre eşlik etmesi dikkat çekti. Erdoğan'ın özellikle şarkının "Yeniden İstanbul" nakaratlarına katıldığı görülürken salonda bulunanlar da şarkıya ayakta eşlik etti.
YENİDEN İSTANBUL ŞARKISINA EŞLİK ETTİ
Erdoğan'ın eşlik ederek salonda dikkat çeken anlara neden olduğu şarkının sözleri şu şekilde:
"Vuslatın kokusu sardı dört yanı
Ne çok özlemişiz seni İstanbul
Sevdanla tutuşup yandık İstanbul
Gözümüzün nuru sensin İstanbul
Bu aşk derin Leyla-Mecnun misali
Sıvadık kolları hizmete hazırız
Kaldığımız yerden başlama vakti
Senin için varız, gönülden bağlıyız
Yeniden İstanbul, yeniden Ak Parti"
AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARI
Erdoğan'ın açıklamasıyla İstanbul ilçelerindeki AK Parti belediye başkan adayları belli olacak. Erdoğan'ın açıklamasından önce kulislerde yayılan AK Parti'nin İstanbul ilçeleri belediye başkan adayları listesi ise şu şekilde:
Adalar - Sina Şen
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Beykoz - Murat Aydın
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Kadıköy - Veli Arslan
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Çin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Bayrampaşa - İlknur Kovaç
Beşiktaş - Serkan Toper
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Esenler - Tevfik Göksu
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şişli - Gökhan Yüksel
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin kartoğlu
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Esenyurt - Hamit Öncü
Güngören - Bünyamin Demir
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Silivri - Volkan Yılmaz