Adana ve Büyükçekmece Belediye Başkanları Görevden Uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hakkında 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8'inci Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili de, "Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.