Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliğine atandı
Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesine göre Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun merkeze çekildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ilin valisi değişti. Valisi değişen illerden biri de Denizli oldu. Resmi Gazeteye göre mevcut Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Denizli Valiliğine ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger atandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
