Üye Girişi
Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Karalar'dan Açıklama

Güncelleme:
Abone Ol

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Karalar, belediyenin herhangi bir kanun dışı işe karışmadığını ve eksiksiz evrak verdiklerini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye düzenlenen operasyonla ilgili, "Bizim çekinecek bir durumumuz yoktur ve asla olmayacaktır. Beni bilirsiniz, ben her şeyi ince detayına kadar incelerim. Ne benim ne de elemanlarımın karıştığı en ufak bir olay olmamıştır" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"Bizde asla kanun dışı bir iş olmaz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana il teşkilatıyla birlikte belediye önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Başkan Karalar, bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Karalar, "Bize verdiğiniz bu kutlu, önemli görevi layığıyla milletin parasını yediemin gibi koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz görevimizi halka layık olacak, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ona layık olacak bilinciyle yapıyoruz. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı, kamuya aykırı bir iş olmaz. Buraya zarar verecek bir iş asla olmaz. Biz birilerine para kazandırmak niyetiyle buraya gelmedik. İşimizi kanunun bize verdiği yetkililerle yaparız, asla kanun dışı bir iş olmaz" ifadelerini kullandı.

"Eksik, hatalı hiçbir evrakımız yok"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluğun olmadığına dikkat çeken Karalar, "Bugüne kadar buradan müfettişlerin eksik olmadığını biliyorsunuz. Bizlerde bugüne kadar bütün evrakları eksiksiz vermişiz. Emniyet ve savcılık bizden ne istediyse eksiksiz verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bizim çekinecek bir durumumuz yoktur ve asla olmayacaktır. Beni bilirsiniz, ben her şeyi ince detayına kadar incelerim. Ne benim ne de elemanlarımın karıştığı en ufak bir olay olmamıştır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Adana Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü Zeydan Karalar Karalar Suç Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title