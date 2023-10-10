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Adana Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıda, bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi. Gündemdeki bazı tekliflerin komisyonlara sevk edildi. Toplantı, yarın saat 13.00'e ertelendi.