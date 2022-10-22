Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar batak masasına oturdu, ortalık yıkıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da vatandaşlarla birlikte batak oynadı. Karalar'ın bu anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Adana'da bazen sert bazen de komik çıkışlarıyla gündem olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bu sefer de batak masasına oturdu.

SOSYAL MEDYADA ELDEN ELE DOLAŞTI

Başkan Karalar'ın vatandaşlarla birlikte eğlenceli dakikaları, sosyal medyada da çok kez paylaşım aldı. Adanalılar videoya, "Başkanım bol şans?, "Yakışır Adanalı başkana?" kimi yorumlarda bulundu.