Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi Gençlik Kolları Hakkında Soruşturma Başlattı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi Gençlik Kolları Hakkında Soruşturma Başlattı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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