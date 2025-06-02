Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uzlaşma Oranını Yüzde 83'e Çıkardı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uzlaşma Oranını Yüzde 83'e Çıkardı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkardıklarını açıkladı. Bu yılın ilk beş ayında 115 bine yakın dosyada uzlaşma sağlandı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak büyük bir başarıya imza attık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayata geçirdiğimiz alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle anlaşmazlıkları dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturuyoruz. Böylece yargının iş yükünü hafifletiyor, adalete erişimi güçlendiriyor ve toplumsal barışa katkı sunuyoruz. Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ülkemiz genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uyguladığımız uzlaştırma kurumuyla ihtilafları büyümeden sonuçlandırıyor, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON 909 BİN 336 DOSYAYI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK'

Bakan Tunç, uzlaştırma uygulamasıyla ilgili rakamlara ilişkin, "Onarıcı adalet anlayışımızı yansıtan uzlaştırma kapsamında; bu yılın ilk 5 ayında uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 115 bin 146 dosyanın 97 bin 17'sini, geçtiğimiz yıl uzlaştırma müzakereleri tamamlanan 277 bin 775 dosyanın 232 bin 921'ini, 2017 yılından günümüze kadar ise müzakereleri tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyanın 1 milyon 909 bin 336'sını çözüme kavuşturduk. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkararak büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda en büyük paya sahip olan 31 bin 429 uzlaştırmacımıza emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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