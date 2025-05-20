Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da Katar ve BAE Adalet Bakanları ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da Katar ve BAE Adalet Bakanları ile Görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'daki resmi ziyaretinde Katar ve BAE Adalet Bakanları ile adli iş birliği konularını görüştü. Tunç, ilişkilerin kardeşlik hukuku çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya temasları kapsamında Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim Bin Ali Al Mohannadi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Adalet Bakanı Abdullah Bin Sultan Bin Awad Al Nuaimi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret düzenlediği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu kapsamında Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim Bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemiz ile Katar arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi kardeşlik hukuku içerisinde geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Tunç, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Adalet Bakanı Abdullah Bin Sultan Bin Awad Al Nuaimi ile bir araya geldi. Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin geliştirilmesi adına yürüttüğümüz çalışmalar ve hukuki konular hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Karşılıklı anlayış, ortak değerler ve ortak yarar temelinde ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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