Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pakistan Mevkidaşıyla Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pakistan Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar ile gerçekleştirilen ikili görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ve iş birliğini değerlendirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Pakistan Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Adalet Bakanı Sayın Azam Nazeer Tarar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Dost ve müttefik iki ülke olmanın ötesinde, ortak tarihimizin güçlendirdiği kardeşliğe sahip ülkeler olarak iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Türkiye ve Pakistan olarak birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize daima sahip çıkacak, ilişkilerimizi güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

