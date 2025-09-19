Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da Valetta Protokolü İmza Töreni'ne Katıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'daki temasları kapsamında 'Valetta Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malta'nın başkentinde bir araya geldiğimiz Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Adalet Bakanları olarak Valetta Protokolü İmza Töreni'ne katıldık. Avrupa Konseyi çatısı altında, cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 3 No'lu Protokolü imzaladık. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle adli iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimiz protokolün ülkemiz, milletimiz ve tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.