Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nde Vali Uğur Turan, adliye, baro ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk olarak Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Turan'dan bilgi alan Tunç, daha sonra adliye ve baroyu ziyaret etti. Bakan Tunç, sonrasında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partilerle bir araya geldi. - KIRKLARELİ

