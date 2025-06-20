Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu
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Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehirdeki belediyecilik hizmetlerini övdü ve çeşitli kurumları ziyaret etti. Ayrıca Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde incelemelerde bulunarak Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Kayseri Valiliği'ni ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Tunç, bir süre Vali Gökmen Çiçek'le görüştü.

Bakan Tunç ve beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Tunç, Kayseri'nin iş dünyası ve ticaretin öncülerinden olduğunu söyledi.

Belediyecilik hizmetlerine değinen Tunç, "Şehre girdiğiniz andan itibaren etrafınıza baktığınızda, belediye hizmetleri anlamında her yer tertemiz, mükemmel bulvarlar görüyorsunuz. Kayseri'mizde Cumhurbaşkanımızın belediyecilik geleneğinin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Başkanıma ve Kayseri'de bugüne kadar hizmeti geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Bakan Tunç'u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Büyükkılıç ve Tunç, birbirlerine vazo hediye etti.

Bakan Tunç, ayrıca AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş'a da ziyarette bulundu.

Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde incelemede bulunan Tunç, buradaki Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi'ni de gezdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Politika
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