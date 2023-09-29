Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kastamonu'da Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'da bir dizi programa katılarak Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Kastamonu Adliyesi ve Kastamonu Barosu'nu da ziyaret etti.

Kastamonu'da bir dizi programa katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Adalet Bakanı Tunç, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. Cuma namazını Nasrullah Kadı Camii'nde kılan Bakan Tunç, namaz çıkışında esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Tunç, daha sonra Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret etti. Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, tarafından karşılanan Bakan Tunç, çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Tunç, Kastamonu Belediyesi'nin ardından Kastamonu Adliyesi ve Kastamonu Barosu'nu ziyaret etti. - KASTAMONU