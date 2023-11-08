Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrailli saldırganlar yargılanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'de yapılan saldırılara karşı uluslararası sistemin daha etkili olması gerektiğini belirterek, İsrailli saldırganların eninde sonunda yargılanacağını ve soykırım suçunu işleyenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap vereceğini söyledi. Tunç, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrailli saldırganlar eninde sonunda yargılanacak ve bunların hesabını verecek. Orada soykırım suçunu işleyenler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkacak ve bütün insanlığın önünde hesap verecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 'İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, Filistin'de dünyanın gözü önünde yapılan saldırılara karşı uluslararası sistemin daha etkili olması gerektiğini belirerek, "Bunun ilanihaye (sonsuza kadar) sürmemesi lazım. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi var. İnsan Hakları Konseyi'nin bölgede daha etkin tespitler yapması lazım. İsrailli saldırganlar eninde sonunda yargılanacak ve bunların hesabını verecektir. Orada soykırım suçunu işleyenler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkacak ve bütün insanlığın önünde hesap verecektir. Biz buna inanıyoruz. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye, orada akan kanın durması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'ADALETİ ESAS ALAN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ'

İnsan haklarının asıl amacının, insanın doğuştan var olan haklarını ve insan onurunu korumak olduğunu belirten Tunç, geçmiş dönemlerde bu anlamda birçok ihlalin yaşandığını söyledi. Tunç, AK Parti hükümetleri ile birlikte atılan reform adımlarıyla, insan hakları konusunda iyileştirmeler yapıldığını dile getirdi. Atılan demokratik adımların devam edeceğini bildiren Tunç, "Önümüzdeki dönemde de insan hakları alanındaki kazanımlarımızı koruyarak, hazırlamakta olduğumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedefler ve geçtiğimiz günlerde Meclisimize sunulan Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'nda da vurgu yapılan; adaleti esas alan, iyi yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'İNSAN HAKLARI ALANINDA CİDDİ MESAFE KATETTİK'

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hukuk ve insan hakları alanlarındaki faaliyetlerin birçoğunu hayata geçirdiklerini bildiren Tunç, "Bu belge kapsamında gerçekleştirilmesini öngördüğümüz 256 faaliyetten 181'ini hayata geçirdik. Gerçekleşme oranımız yüzde 70,7 oldu. Yine, 'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonu ile hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planı ise 2 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılmıştı. Hukuk devletinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sisteminin oluşturulması amacıyla öngörülen faaliyetlerin önemli bir kısmını hayata geçirdik. Bugüne kadar İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesini öngördüğümüz 393 faaliyetten 260'ını hayata geçirdik. Gerçekleşme oranımız yüzde 66,2 oldu. Reform belgelerimiz çerçevesinde bugüne kadar yargı ve insan hakları alanında ciddi mesafeler katettik" diye konuştu.