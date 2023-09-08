Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı'yı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Tunç'un Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Çankırı Valisi Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Tunç, şeref defterini imzaladı. Kentteki çalışmalarla ilgili Vali Taşolar'dan bilgi alan Tunç, daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Tunç'un Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Çankırı Valisi Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Tunç, şeref defterini imzaladı. Kentteki çalışmalarla ilgili Vali Taşolar'dan bilgi alan Tunç, daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret etti. - ÇANKIRI