Bakan Tunç'tan sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. 356 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetleyerek, menfur olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan, Suriye'nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/ Ypg terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir."

Tunç, bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapıldığını, 35 şüphelinin tutuklandığını ve 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandığını belirterek, "77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
