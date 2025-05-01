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Adalet Bakanı Tunç'tan İnfaz ve Koruma Memurlarına Eğitim Müjdesi

Adalet Bakanı Tunç'tan İnfaz ve Koruma Memurlarına Eğitim Müjdesi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen yıl göreve başlayan infaz ve koruma memurlarının mesleki eğitimlerini tamamladıklarını açıkladı. 7 bin 591 personel disiplin ve sorumluluk anlayışıyla görevlerine başladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Geçtiğimiz yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarımızın mesleki eğitimlerini tamamladık. Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ediyor, personelimizin eğitimine büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarımızın mesleki eğitimlerini tamamladık. Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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