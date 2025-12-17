Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17-25 Aralık sürecine ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında milletin ortak iradesinin hukuk ve demokrasi dışı tüm girişimleri boşa çıkardığını belirterek, vesayetçi zihniyetin ülkenin büyümesini ve güçlenmesini engellemeye yönelik operasyonlar yürüttüğünü ifade etti. Bakan Tunç, 17-25 Aralık sürecini bu operasyonlardan biri olarak nitelendirdi.

Vesayetçi yapıların, devletin içine sızan FETÖ aracılığıyla emniyet ve yargı üzerinden kirli emellerini hayata geçirmek istediğini kaydeden Tunç, "Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin önü kesilmek istenmiş, anayasal düzenimiz, demokratik hukuk devletimiz, bağımsızlığımız hedef alınmıştır" dedi.

"Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık"

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile milletin desteği sayesinde bu girişimlerin boşa çıkarıldığını belirten Tunç, "Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini elinden almaya kalkışanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara ve girişimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ANKARA