Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle, toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, infaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TürkiyeYüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın