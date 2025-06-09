Adalet Bakanı Tunç: 'Katil İsrail, insani yardım gemisine saldırdı'

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Katil İsrail, bir kez daha hukuk tanımazlığını gözler önüne sermiştir. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katil İsrail, bir kez daha hukuk tanımazlığını gözler önüne sermiştir. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır. Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırı tüm insanlığa yönelmiş bir saldırıdır. Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır" dedi.