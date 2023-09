Adalet Bakanı Tunç: "İstanbul, son yılını kayıp olarak geçirdi, inşallah Mart seçimlerinden sonra telafi edilecek"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul bugünkü haline Cumhurbaşkanımızın sayesinde geldi. O 4 yıl İstanbul'un altın yıllarıdır. Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. Hiçbir şey yapılmadan boş bir zaman geçirdi. İnşallah Mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak için geldiği Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer ile bir araya gelen Tunç, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı teşekkür etti. Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, milletin iradesini temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

"AK Parti 6'lı masa gibi bir siyaset mühendisliği değil"

AK Parti'nin milletin istemesi ile kurulduğunu ifade eden Bakan Tunç, "AK Parti daha çok genç bir parti, daha 22 yaşında. Daha gençliğin başlangıcı. 21 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir parti. Dünyada uzun süre, her seçimi peş peşe kazanan, yerel seçimleri, genel seçimler, referandumları kazan başka bir parti yok. Muhalefete kalırsa her şey berbat, 21 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Ama millet neden her sandığa gittiğinde reyini AK Parti'ye veriyor, sebebi var. AK Parti milletin partisi, milletin kendisinin partisi. AK Parti hep millet iradesini temsil etti, milliyetin inisiyatifine tercüman oldu. Millet ne isterse onu yaptı, milletin istemediğini yapmadı. Cumhurbaşkanımızın politikası budur. Cumhurbaşkanımız 2021 yılında partiyi kurarken, arkadaşları ile bir masanın etrafında 'hadi bir parti kuralım, milletten gidip oy isteyelim, adını amblemini belirleyelim' diyerek yola çıkmadı. Bir siyaset yöneticiliği yaparak yola çıkmadı. Bazıları masa etrafında toplanıyor, altılı masa, yuvarlak masa, daha sonra 7, 8, oluyor, yardımcıları oluyor. Öyle bir siyaset mühendisliği değil. Milletin talebiyle AK Parti kuruldu" dedi.

" İstanbul, son yılını kayıp olarak geçirdi, inşallah Mart seçimlerinden sonra telafi edilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde altın yıllarını yaşayan İstanbul'un son 4 yılda yaşadığı kaybın yerel seçimlerden sonra giderileceğini belirten Bakan Tunç, "CHP yönetimindeki, yaşanılamaz hale getirilen İstanbul'u onlardan Cumhurbaşkanımız devraldı, 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yaşanılır hale getirdi. Suyu akan havası solunabilen bir şehir oldu. İstanbul bugünkü haline Cumhurbaşkanımızın sayesinde geldi. O 4 yıl İstanbul'un altın yıllarıdır. Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. Hiçbir şey yapılmadan boş bir zaman geçirdi. İnşallah Mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek. İstanbul'daki bu büyük başarıyı gören Anadolulu ne yaptı, 'İstanbul'u yaşanılır hale getiren İstanbul'u CHP'den koparıp alıp sorunlardan kurtaran Recep Tayyip Erdoğan bir parti kursa da oy versek, te başına iktidara gelse de Türkiye'yi şu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarsa' dedi. Adeta milletimiz parti kurması için zorladı. İşte o parlamenter sistemin 90'lı yıllar boyunca çektirdiği sıkıntılar, siyasi krizler, değişen hükümetlerden, 28 Şubat'lardan kurtulmak isteyen milletimiz adeta AK Parti'nin kuruluşunu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin lideri olmasını istedi. Kurulduktan sonra da 14 ay gibi kısa süre içerisinde tek başına iktidara geldi" dedi. - KASTAMONU