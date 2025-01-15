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Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi

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DEM Parti heyetinin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği İmralı ziyaretinin ardından gözler yapılacak ikinci ziyaretteydi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi" açıklamasında bulundu.

Dem Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından heyet, Meclis turuna çıkarak önce siyasi partileri, ardından da tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmişti.

"İKİNCİ GÖRÜŞME TALEBİ GELMEDİ"

Her fırsatta İmralı'ya ikinci ziyareti yapacaklarını belirten heyet ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tunç, "İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi" derken, talep gelmesi halinde bakanlık olarak değerlendireceklerini söyledi.

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." diye konuşmuştu. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı. İznin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık'ta 4.5 yıl aranın ardından İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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