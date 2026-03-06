Haberler

Bakan Gürlek'ten dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleriyle ilgili devletin kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğünün tespit edildiğine ilişkin paylaşımını da alıntılayarak, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri, devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti