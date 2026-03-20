Haberler

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Ramazan Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara açık görüş imkanı sağlandığını belirtti. Bayramın ruhuna uygun dayanışma ortamı oluşturulmasının önemine vurgu yapan Gürlek, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalardaki zulümlerin son bulmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Ramazan Bayramı mesajında," Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın, toplumsal bağların güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları dedi:

"Ramazan ayını uğurlayıp milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en güçlü şekilde hissettiğimiz Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz.

Kardeşliğimizin bir kez daha pekiştiği bayram vesilesiyle başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalarda süren zulmün ve hak ihlallerinin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum.

Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan yargı mensuplarımız her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yoğun bir mesaiyle çalıştılar. Hakimlerimiz, savcılarımız ve tüm Adalet Teşkilatı çalışanlarımız, avukatlarımız hakkın ve hukukun korunması adına büyük bir özveri gösterdiler.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklulara bayram iklimini hissedebilmeleri için açık görüş imkanı da sağladık. Bu uygulamanın, toplumsal bağların güçlenmesine ve bayramın ruhuna uygun bir dayanışma ortamının oluşmasına katkı sunduğuna inanıyoruz.

Bayramlar sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri Büyüklere hürmetin, küçüklere şefkatin zirveye ulaştığı bayramın manevi atmosferini hakkıyla idrak etmenizi diliyorum.

Başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyorum, Ramazan Bayramımız mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
Vitor Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

Pereira'nın Nottingham'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?

İçinde ne var merak konusu! Tacikistan'dan İran'a gizemli konvoy