Adalet Bakanı Gürlek, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyetiyle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'ye uluslararası toplumun bağımsız, eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması için gerekli desteği her zaman vereceklerini belirtti.

Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde gözlemci üye statüsü kazanması için de gerekli adımların atılmasını düşündüklerini aktaran Gürlek, dün ve bugün olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduklarına vurguladı.

Gürlek, ortak tarih, dil, kültür ve kader birliğine vurgu yaparak, "Kıbrıs Türk halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine verdiğimiz destek de her zaman bizim ortak değerlerimizin yansımasıdır." dedi.

İki ülke arasındaki adli işbirliği anlaşmasına dikkati çeken Gürlek, bu kapsamda suçluların iadesi ve KKTC'nin göndermiş olduğu taleplerin adli anlamda yerine getirilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

"Adalet Bakanlığı olarak katkı sunmaya hazırız"

Gürlek, hakim ve savcıların mesleki eğitimlerine ilişkin yapılan anlaşmaya da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki gerek ortak değerlerin yükselmesi, gerekse işlerin tekrar pekiştirilmesi için hakim ve savcı adaylarının eğitilmesi konusunda gerekli adımları attık. Bu konuda her zaman destek veriyoruz. Kıbrıs'tan hakim, savcı arkadaşlarımız Türkiye Adalet Akademisi'ne eğitime gidiyor. Ayrıca Ceza İnfaz Kurumu sistemimizde infaz hukuku anlamında önemli çalışmalar yaptık. İhtiyaç duyduğunuz konularda destek vermeye hazırız. Özellikle yargı kurumlarının kapasitesinin arttırılması için iş birliği anlamında elimizden geldiğince Adalet Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına katkı sunmaya hazırız. Bu görüşmelerin, iki ülke arasında gerek adli anlamdaki konularda iş birliğinin desteklenmesi gerekse kardeşlik hukukunun pekişmesi için faydalı olduğuna inanıyorum."

KKTC Adli Müşavirinin görev süresinin tamamlandığını ve kısa zamanda yeni bir atama yapılacağını bildiren Gürlek, "Adli müşavirimiz 16 ülkede var. Kıbrıs adli müşavirliğine çok önem veriyoruz. Özellikle orada yaşayan vatandaşlarımız, adli konuların takibi ve iş birliği konusunda da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Kısa bir sürede de inşallah onun atamasını yapacağız. Bu da ikili ilişkilerimizi inşallah pekiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana vatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"

KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da Gürlek'e teşekkür ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Oğuz, içinde bulundukları coğrafyada ana vatan Türkiye'nin garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

1960 Garanti Anlaşması'nı imzalayanları yad eden Oğuz, "Öyle güzel bir anlaşma yapmışlar ki bugün dünya dahil iç cephe bunu kaldırmaya uğraşıyor. Ama o anlaşma ki bugün Türkiye'nin adadaki varlığını ve garantörlüğünü sağlıyor. Kıbrıs Türk halkı olarak ana vatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu tarih boyunca böyle kalacaktır." diye konuştu.

"Türkiye her zaman yanımızda"

Oğuz, Türkiye'nin her alanda KKTC'nin tanınmasında çok büyük katkılar sunduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 4 defa üst üste bütün dünyaya KKTC'yi tanıyın demesi izolasyonlar altında kalan bir KKTC'nin tanınması yönünde çok büyük bir adımdır." dedi.

Ambargolar altındaki bir devletin dış ilişkiler yapmasının önemine değinen Oğuz, "KKTC'nin tanınırlığının arttırılması, uluslararası ilişkilerde çok önemli bir boyuttur. Türkiye her zaman yanımızdadır. Biz bu şekilde bakıyoruz ve anlamlı buluyoruz." ifadesini kullandı.