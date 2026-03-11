Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında mahkeme salonlarının siyasi arenalar olmadığını belirtti. Gürlek, davanın yargılama sürecinin usul kurallarına uygun olarak yürütüleceğini vurguladı ve infaz düzenlemesi ile 12. Yargı Paketi hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında hakimin Ekrem İmamoğlu'na "sanık" şeklinde hitap etmesine ilişkin, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir, herkes 'sanık' statüsündedir." dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin 12. Yargı Paketi'ne ilişkin sorusu üzerine Gürlek, "Çalışıyoruz daha, Meclis'e daha sonra sunmayı düşünüyoruz, daha bitmedi. Güncel konuları, özellikle yargının hızlandırılmasına ilişkin konuları takip ediyoruz, inşallah kısa sürede sunacağız." dedi.

12. Yargı Paketi'nde "infaz" düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soruya Gürlek, "Düşünüyoruz ama o konuda henüz net bir şey yok. Meclis'in de iradesi gerekiyor." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarının canlı yayınlanması çağrısına ilişkin ise Gürlek, "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımıza göre canlı yayınlanmasına imkan yok ama kanun değişirse, Meclis bu konuda takdir ederse canlı yayınlanabilir." değerlendirmesini yaptı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının devam ettiğini anımsatan Gürlek, şöyle konuştu:"

"Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada siyasi şov yapılamaz, mahkeme salonlarında yalnızca yargılama yapılır. Burada şahısların statüleri, görevleri önemli değildir, herkes 'sanık' statüsündedir. Hukuki olarak 'sanık' tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim, savcı hitap ederken 'sanık' diye hitap eder, 'Belediye Başkanım, Sayın Müdürüm' diye hitap etmez. Bunu ayrıştırmamız lazım. Anayasamızın 138. maddesine göre, mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar, yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat, emir veremez. Burada selamlama konuşması yoktur, usul vardır usule göre her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Oradaki şahıs, sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır."

Gürlek, mahkemelerin yıpratılmamasının önemine değinerek, mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılması gerektiğini, siyasi şov yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Muhalefetin mahkeme heyetinin kıdemine dair eleştirisinin anımsatılması üzerine Gürlek, "Mahkeme heyeti başkanımız birinci sınıfa ayrılmış hakim, savcıdır. Ağır ceza hakimliği için birinci sınıfa ayrılması yeterlidir. Heyette 4 üye vardır, hepsi de alanında uzman daha önce ağır ceza hakimliği yapmışlardır. Kıdem konusunda hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Çin'den İran'a beklenmedik uyarı: Asla onaylamıyoruz

Çin'den beklenmedik uyarı! Bu kez hedefte ne ABD var ne de İsrail
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış