Bakan Gürlek: "(Gülistan Doku) Soruşturma, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun soruşturmasına ilişkin, "Soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Süreci yakından takip eden Doku ailesinin acısını paylaştığını ifade eden Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve kolluk güçlerine de teşekkür etti.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

