Bakan Gürlek: "Devletimiz, suç örgütleri tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık gösterdiklerini ve yakalanan 287 şüphelinin çeşitli ağır suçlar işlediğini açıkladı. Özellikle çocukların istismarına dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma neticesinde Adana merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve Yunan makamlarından iadesini beklediğimiz şahsın yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 2 cinayet dahil olmak üzere toplam 52 ayrı suça karıştığı tespit edilen 287 şüpheli yakalanmıştır. Kasten öldürme, yaralama, nitelikli yağma, adam kaçırma ve silah bulundurma gibi ağır suçlarla toplum huzurunu hedef alan bu yapının şehirler arası ve uluslararası bağlantıları deşifre edilmiş, örgüt yapısına ağır bir darbe vurulmuştur. Özellikle bazı suçların suça sürüklenen çocuklar üzerinden işlenmiş olması, bu örgütün ne kadar tehlikeli ve istismar odaklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz, suç örgütlerinin yeniden yapılanma girişimlerine asla müsaade etmeyecek, adli ve kolluk birimlerimizin koordinasyonuyla bu yapılar tamamen çökertilene kadar mücadelemizi aralıksız sürdürecektir. Bu başarılı operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
