Bakan Gürlek'ten şehit polislere başsağlığı

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Bakan Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı