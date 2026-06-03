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Bakan Gürlek: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, personelimizin kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan, personelin mesleki gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, personelimizin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği tercih sonuçları açıklanmıştır. Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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