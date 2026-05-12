Adalet Bakanı Gürlek: "15 bin sözleşmeli personel alımı yapacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet teşkilatı bünyesinde 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Gürlek, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz" dedi.

Gürlek, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, bin 300 destek personeli, bin 41 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacının yer aldığını ifade etti.

Paylaşımında toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacağını kaydeden Gürlek, "Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
