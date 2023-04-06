Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Erzurum'da

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanlığının iftar programına katıldı.

Palandöken ilçesindeki özel bir salonda düzenlenen iftar programına partililerin yanı sıra STK temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Bakan Bozdağ, Ulu Camii'ndeki teravih namazından sonra kentten ayrılacak. - ERZURUM