Açılışta yanındaki kadının yaptıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitinginde sahneye çıkan bir kadın, "Duyanlara duymayanlara" şarkısının seslendirildiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Olayı bir adım daha öteye taşıyan kadın, elini yüzüne kapatıp başını Erdoğan'ın omzuna koydu. O anlarda sakinliğini korumaya çalışan Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökdere'de miting ve toplu açılış törenlerinin yanısıra gençlerle ve iş dünyasıyla buluşmak için Bursa'ya geldi. Gökdere meydanında miting gerçekleştiren Erdoğan, açılış sonrası çalan Cengiz Kurtoğlu şarkısına eşlik etti.

PLATFORMDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Erdoğan'ın, "Duyanlara duymayanlara..." sözleri ile eşlik ettiği şarkı miting alanındaki vatandaşlar tarafından da seslendirildiği görüntülere yansıdı. Platforma gelerek, Erdoğan'ın yanında duran bir kadın ise duygu dolu anlar yaşadı.

AĞLAMAYA BAŞLADI, ERDOĞAN DA ŞAŞIRDI

Kadın, başını Erdoğan'ın omzuna koydu ve ağlamaya başladı. Olay karşısında sakinliğini korumaya çalışan Erdoğan ise şaşkın bakışlar ile şarkıyı söylemeye devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.