AK Parti'li Açıkkapı, Epstein belgelerini değerlendirdi

Güncelleme:
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Jeffrey Epstein belgelerinin dünya siyasetinde ilişkilerin ahlaki çöküş üzerinden yönetildiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu belgelerin siyasi bağımlılıkların gerçek doğasını gözler önüne serdiğini belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Epstein belgelerinin dünya siyasetinin önemli bir kısmının, ilkelere, değerlere ya da ideolojilere göre değil, ahlaki çöküş üzerinden kurulan bağlılık ve bağımlılık ilişkileriyle yönetildiğini gösterdiğini söyledi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yayınlanan belgeleri değerlendirdi.

Yayınlanmaya başlayan belgeler ile bugüne kadar hiçbir teoriye sığdıramadıkları ilişkilerin gerçek zemininin gözler önüne serildiğini belirten Açıkkapı, "Bu belgeler bize şunu açıkça gösteriyor. Dünya siyasetinin önemli bir kısmı, ilkelere, değerlere ya da ideolojilere göre değil, ahlaki çöküş üzerinden kurulan bağlılık ve bağımlılık ilişkileriyle yönetiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Sapıklık ve sapkınlığın" arttığını ifade eden Açıkkapı, "Daha önce de dünyayı sarsan skandallar sızdırılmıştı fakat Epstein, bambaşka bir eşiği ifade ediyor. Bu belgeler bir tür lağım patlaması gibi." ifadesini kullandı.

Küresel ölçekteki sessizlikler, çelişkiler ve tutarsızlıkların bir tesadüf olmadığını belirten Açıkkapı, bunların kirli ilişkilerle ayakta tutulan bir düzenin zorunlu sonucu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
