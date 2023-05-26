Açıkkapı: '28 Mayıstan sonra ülkemizin tüm kazanımları çok daha ileriye taşınacak'

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 14 Mayısta milletvekili çoğunluğunu Cumhur İttifakına veren Elazığlı vatandaşların tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymadıklarını vurguladı.

28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleriyle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, milli iradenin yeniden destan yazacağı bir güne adım adım yaklaştıklarının söyledi. Açıkkapı, "14 Mayıs seçimlerinde tercihini bizden, AK Parti'den, Cumhur İttifakından yana kullanan kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. 14 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek istemek için yoğun bir şekilde çalıştık, koşturduk, ciddi bir mücadele verdik. Artık seçime saatler kaldı. Bizler anlatmamız gerekenleri anlattık, vatandaşlarımıza hayallerimizi ve ülkemizin 21 yılda geldiği noktayı yapılan eser ve hizmetleri göstererek aktardık. Artık söz vatandaşımızda. Ben özellikle teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmalarını istiyorum. Sandık kurullarında görev alacak olan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandıklara sahip çıkacak olan tüm kardeşlerime şimdiden kolaylıklar diliyorum. Seçim sonuçları şehrimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının yarım kalmaması için Elazığ halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy vereceğine tüm kalbimle inanıyor, 14 Mayıs başarımızı 28 Mayıs'ta zafere dönüştürecek olan Elazığlı vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023