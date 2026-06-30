AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Özgür Özel'in AK Gençlik'le ilgili sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin, "Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in AK Gençlik ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Manisa milletvekilliğini unutup kendine 'gölge genel başkanlık' gibi makamlar yakıştırmış olabilir, anlarız. Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor. Biz, kimseye bir şey dayatmıyoruz. Bizim gençlerimiz kendi kararıyla, liderinin arkasında hür iradesiyle yürüyor. Asıl hazmedemediğiniz, kendi siyasi hesaplarınızın gençlikte hiçbir karşılığının olmamasıdır. Siz rol kapma telaşınızı sürdürün, gelecek AK Gençlik'indir."