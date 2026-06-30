Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Özgür Özel'in AK Gençlik'le ilgili sözlerine tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine tepki göstererek, Özel'in koltuk kavgası içinde olduğunu ve gençlerin tercihlerine tahammülsüzlük gösterdiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin, "Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in AK Gençlik ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Manisa milletvekilliğini unutup kendine 'gölge genel başkanlık' gibi makamlar yakıştırmış olabilir, anlarız. Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor. Biz, kimseye bir şey dayatmıyoruz. Bizim gençlerimiz kendi kararıyla, liderinin arkasında hür iradesiyle yürüyor. Asıl hazmedemediğiniz, kendi siyasi hesaplarınızın gençlikte hiçbir karşılığının olmamasıdır. Siz rol kapma telaşınızı sürdürün, gelecek AK Gençlik'indir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
CHP'de 26 il başkanı görevden alındı

CHP'de yeni dalga! 20'den fazla isim görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar

Çapkanlar'a bak sen! Tuvalete elini sokan polis neler çıkardı neler
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım

Bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı! Katilden itiraf gibi sözler
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı