AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, devletin afet sonrası çalışmalarını ve hayatını kaybedenleri anma mesajını iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 6 Şubat'ın ardından geçen zamana rağmen yaşanan acılar ve bıraktığı derin izler hafızalarımızdaki yerini koruyor. Bu ağır imtihanda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; geride kalan ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışıyla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
