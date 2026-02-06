AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 6 Şubat'ın ardından geçen zamana rağmen yaşanan acılar ve bıraktığı derin izler hafızalarımızdaki yerini koruyor. Bu ağır imtihanda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; geride kalan ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışıyla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA