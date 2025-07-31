Abdullah Güler, CHP Lideri Özgür Özel'e Tepki Gösterdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Benim basın açıklamamda da çok net olarak 'bizim önerilerimizin bir anlamı yok, burada komisyon kendi çalışmalarını, prensiplerini, kararlarını kendisi alacaktır' diye açıkça beyan ediyoruz. Buna rağmen bile sanki biz komisyonlara baskı yapıyormuşuz gibi bir açıklamasını açıkçası çok yadırgadım." dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona partisinden üye olacak 21 milletvekilini açıkladığı basın toplantısının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik tamamen eksik bilgilendirmeye dayalı ve saygısızca ifadelerde bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

"Açıklamalarımın tamamını dinleseydi, açıklamalarımı iyi okusaydı veya danışmanları, kendisine doğru bir metin iletmiş olsalardı herhalde bu nezaketsiz açıklamaları yapmazdı." diyen Güler, "Benim orada ifade ettiğim husus, komisyon kendi usullerini, çalışmalarını, planlamalarını ve yol haritasını kendisi belirleyecektir. Ancak dönem dönem mahrem alanda gerek MİT Başkanlığı gerekse de Silahlı Kuvvetler nezdinde silah bırakmayla ilgili görüşmeler, müzakereler olacağını da düşünerek, tabii belli alanlarla komisyon kapalı olarak çalışma yapabilecektir." ifadelerini kullandı.

Güler, geçmiş yıllarda Meclis'te kurulan uzlaşma komisyonları kapsamında da bu türden çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla bizimki, burada sadece bir bakış açısını ortaya koymaktır. Ama komisyonumuz çalışma prensiplerini tamamen kendisi belirleyecektir. Bundan sonraki çalışmalarını hangi usulde, hangi kapsamda yapabileceklerinin kararını, Meclis Başkanı'mızın başkanlığında kurulacak komisyon verecektir. Bizimkisi sadece bir bakış açısını ortaya koymaktır." dedi.

"CHP Genel Başkanı maalesef her zamanki gibi nezaketsiz, alelacele açıklamalar yapmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar garip garip açıklamalarıyla komisyon üzerinde baskı kurmaya, bir şeyleri dayatmaya çalışan aslında kendisiydi. Maalesef üzüldüm. Benim basın açıklamamda da çok net olarak 'bizim önerilerimizin bir anlamı yok, burada komisyon kendi çalışmalarını, prensiplerini, kararlarını kendisi alacaktır' diye açıkça beyan ediyoruz. Buna rağmen bile sanki biz komisyonlara baskı yapıyormuşuz gibi bir açıklamasını açıkçası çok yadırgadım. CHP Genel Başkanı biraz daha nezaketli, olaylara hakim olarak, doğru bilgiler ışığında açıklama yaparsa da memnun oluruz. Ben ona 'hadsizlik yapıyorsun' demeyeceğim. Biraz nezakete davet ediyorum."