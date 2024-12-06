Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Abdullah Gül, Hayırsever Ali Rıza Özderici'nin Vefatını Telin Etti

Abdullah Gül, Hayırsever Ali Rıza Özderici'nin Vefatını Telin Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin vefatına ilişkin yayımladığı mesajda, Özderici'nin yaptığı hizmetlerin hayır defterine yazılmaya devam edeceğini belirtti ve ailesine başsağlığı diledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin vefatına ilişkin yayımladığı mesajında: "Yaptığı hizmetler kendisinin hayır defterine yazılmaya devam edecektir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin vefatına ilişkin mesaj yayımladı. Gül'ün mesajı şu şekilde:

"Memleketimizin yetiştirdiği büyük müteşebbislerden, Türkiye'de madencilik sektörünün önderlerinden, büyük hayırsever, değerli hemşehrimiz Ali Rıza Özderici'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisiyle, cumhurbaşkanı iken randevusuz konutumuza gelecek kadar dostluğumuz vardı. Nezaketi, ahlakı ve insanlara verdiği değer ile her bakımdan örnek bir insandı. Kayseri'ye geldiğimde sık sık ziyaret ettiğim Ali Rıza Bey ile en son Talas'taki evinde güzel ikramları eşliğinde hoş bir sohbetimiz olmuştu. Yaptığı hizmetler kendisinin hayır defterine yazılmaya devam edecektir.

Kendisine Allah'tan rahmet, Özderici ailesine ve hemşehrilerimize başsağlığı dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Sigorta sektöründe dev satın alma
img

Talisca ve Ronaldo hakkında olay sözler
img

Esad'ın kirli planı MİT'i harekete geçirdi! Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

7 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 86. bölüm SON BÖLÜM izle 6 Aralık Cuma! Esenler'de öldürülen kıraathane sahibi kim, neden öldürüldü? Arka Sokaklar 694. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 693. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.