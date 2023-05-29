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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Politika Haberleri

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Abdullah Gül Politika Haberler

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