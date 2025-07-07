Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu

Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu
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Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 askerimizin metan gazından zehirlenerek şehit düşmesi sonrasında bir mesaj yayımladı. Uzun süren sessizliğini bozan Gül "Silahların sustuğu bir dönemde 12 askerimizin şehit düşmesinden büyük bir üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" dedi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığı acı olayda şehit asker sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu haber Türkiye'yi yasa boğarken, siyasetin önemli isimlerinden de art arda mesajlar geldi.

ŞEHİT HABERLERİ SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de art arda gelen şehit haberleri sonrası uzun süren sessizliğini bozarak bir mesaj yayımladı.

X hesabından açıklama yapan Gül "Silahların sustuğu bir dönemde 12 askerimizin şehit düşmesinden büyük bir üzüntü duydum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim. Tedavisi süren askerlerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu

Kaynak: Haberler.com / Politika
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