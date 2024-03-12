Abdulhakim Kaya Midyatlıların desteğini Kurum'a istedi
AK Parti Büyükşehir Belediyesi Encümen listesinde 1. sırada yer alan Abdulhakim Kaya, aday tanıtım toplantısında konuştu. Aynı zamanda Zeytinburnu meclis üyeliği adayı olan Kaya, Midyatlılara hitap ederek Murat Kurum'a destek çağrısında bulundu.
Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Encümen listesinde 1. sırada yerini alan Abdulhakim Kaya, aday tanıtım toplantısında konuştu.
Zeytinburnu meclis üyeliğinde de adaylığı bulunan Kaya, bütün Midyatlılara hitap ederek Murat Kurum'a destek istedi.