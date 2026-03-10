Witfkoff: Putin, Trump'a İran'la bilgi paylaşılmadığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşmadığını duyurdu.

TRUMP'TAN PUTİN'E "İRAN" SORUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşımında bulunmadığını ifade ettiğini belirtti.

"RUSLAR, İRAN'LA BİLGİ PAYLAŞMADIKLARINI SÖYLEDİ"

Witkoff, "Dün başkanla yapılan görüşmede Ruslar, paylaşmadıklarını söylediler. Onların sözüne güvenebiliriz. Ama öyle söylediler. ve dün sabah, Jared ve ben, (Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı) Uşakov ile bağımsız olarak bir görüşme yaptık ve o da aynı şeyi tekrarladı. Bu soru istihbaratçılara sorulması daha uygun, ama paylaşmamalarını umuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı