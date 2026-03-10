Haberler

Witfkoff: Putin, Trump'a İran'la bilgi paylaşılmadığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşımında bulunmadığını ifade ettiğini aktardi. Witkoff, "Dün başkanla yapılan görüşmede Ruslar, paylaşmadıklarını söylediler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşmadığını duyurdu.

TRUMP'TAN PUTİN'E "İRAN" SORUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan telefon görüşmesinde Rusya'nın Orta Doğu'daki ABD askeri varlıkları hakkında İran ile istihbarat paylaşımında bulunmadığını ifade ettiğini belirtti.

"RUSLAR, İRAN'LA BİLGİ PAYLAŞMADIKLARINI SÖYLEDİ"

Witkoff, "Dün başkanla yapılan görüşmede Ruslar, paylaşmadıklarını söylediler. Onların sözüne güvenebiliriz. Ama öyle söylediler. ve dün sabah, Jared ve ben, (Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı) Uşakov ile bağımsız olarak bir görüşme yaptık ve o da aynı şeyi tekrarladı. Bu soru istihbaratçılara sorulması daha uygun, ama paylaşmamalarını umuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Okul müdürüne saldırı! Kardeşini uyardığı için darbetti

Okul müdürünü döverek hastanelik etti
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu