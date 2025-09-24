Haberler

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi
Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'de bir araya geldi.

Rusya ve ABD arasında üst düzey görüşme gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Lavrov ve Rubio, en son 10 Temmuz'da Malezya'da düzenlenen ASEAN etkinlikleri kapsamında yaklaşık bir saat süren ikili bir toplantı gerçekleştirmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
