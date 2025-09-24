ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları New York'ta Bir Araya Geldi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi.
Lavrov ve Rubio, en son 10 Temmuz'da Malezya'da düzenlenen ASEAN etkinlikleri kapsamında yaklaşık bir saat süren ikili bir toplantı gerçekleştirmişti. - NEW YORK
